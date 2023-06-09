ياسر خليل يكشف أعضاء لجان أمانة أدباء مصر لدورته المقبلة

انتهت أمانة مؤتمر أدباء مصر في دورته المقبلة، من تشكيل كافة اللجان الخاصة به، واستكمال هيكل الأمانة خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد أمس، بحضور كافة الأعضاء.

وقال الشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، في دورته المقبلة، إن الأمانة انتهت من تشكيل كافة لجان المؤتمر، والتي جاءت كالتالي لجنة الإعلام، تم قبول استقالة الصحفي يسري حسان على أن يتم تصعيد دكتور مرسي عبدالعليم لينضم للجنة الإعلام، بدلًا منه، مع الصحفي محسن عبدالعزيز، والشاعر والمترجم أحمد الأقطش، والصحفي جمال فتحي، والشاعر محمد عكاشة.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة فض المنازعات، تضم الأديب أحمد راشد البطل (رئيس اللجنة)، والدكتور وائل النجمي، والأديب علي الفقي، ولجنة التنظيم تضم الشاعر إبراهيم عوض زهران (رئيس اللجنة)، الشاعر عبود حداد، الشاعر عبدالقادر عيد عياد، والشاعر شاذلي عبدالعزيز، ولجنة الأبحاث تضم الدكتور خالد أبوالليل، والدكتور شعبان عبدالحكيم، والدكتور سعيد الوكيل، والكاتب فتحي عبدالسميع، والدكتور محمود سعيد.

وعقدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السادسة والثلاثين، والمزمع انعقادها نهاية العام الحالى، خلال الشهر الماضي، الاجتماع التحضيري الأول للإعداد للدورة المقبلة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، الدكتور فوزى خضر، عضو الأمانة عن محافظة الإسكندرية، وبحضور الكاتب عبده الزراع مدير الثقافة العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى عقد بمبنى قصر ثقافة الجيزة.

وشهد الاجتماع انعقاد انتخابات الأمين العام والأمناء المساعدين، حيث ترشح كل من الشاعر ياسر خليل، والكاتب الصحفى والشاعر جمال فتحي، وفاز فيها الأول بعدما حصل على 13 صوتا، فيما حصل "فتحي" على 11 صوتا، وعلى جانب آخر فازت الشاعرة عبير فوزى بمنصب الأمين العام المساعد عن محافظات الوجه القبلى، بينما فاز الكاتب محمد أبوشادى بمنصب ذاته عن محافظات الوجه البحرى.

ويعد مؤتمر أدباء مصر واحداً من الفعاليات الثقافية الكبرى، والذي يقوم بإثراء الحركة الثقافية والأدبية، وهو التجمع الأدبي السنوي الذي يعد عرسًا أدبيًا يرسم خريطة الحركة الأدبية فى أقاليم مصر كافة، وأقيمت آخر دورة بأمانة الدكتور حمدي سليمان، في ديسمبر 2022، بمحافظة الوادي الجديد، بعدما تم تأجيلها لمدة عامين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.