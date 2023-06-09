إمام وخطيب الإمام الحسين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأول ما يهل به الحاج هو شعار التوحيد، قائلًا: "لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملكُ، لا شريكَ لكَ".

وأضاف في خطبة الجمعة أن من أدى فريضة الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنه لا يكتمل حج إنسان دون أن يتخلق بالفضائل ويتجنب الرذائل، فالحج سلوك ومسئولية وخلق حسن، مستشهدًا بقوله تعالى:"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".

وأشار إلى أن الحاج لا يجادل ولا يمارى، ولا يؤذي أحدًا بقول أو فعل، بل عليه أن يكون معينًا للضعفاء، راعيًا لهم، حَسن الصحبة والمروءة، ليِّن الجانب مع كل مَن معه، حريصًا على أداء الشعائر على الوجه الأكمل، مكثرًا من ذكر الله تعالى وسائر الطاعات.

وأكد أن الحج هو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به تُرفَع الدرجات، وتُكَفَّر الذنوب والسيئات، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".