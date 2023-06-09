الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: دول إفريقيا واعدة ومتنوعة فى مصادرها وثرواتها الطبيعية (فيديو)

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

علق الكاتب الصحفي علي حسن على مشاركة الرئيس السيسي بقمة الكوميسا، قائلًا إن دول القارة الإفريقية واعدة ولديها تنوع في مصادرها وثرواتها الطبيعية.

وأضاف “حسن” خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن الدول الإفريقية بحاجة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول المتقدمة من بينها مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية وإقامة السدود، مشددًا على أن مصر لديها خبرات وإمكانات للتصدير، يمكن لأي دولة الاستفادة منها.

مصر لديها إمكانات تصديرية كبيرة 

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر لديها إمكانات تصديرية كبيرة، مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وصناعات الحديد والصلب والأدوات المنزلية وإطارات السيارات، وهو ما يجري الآن على قدم وساق، حيث إننا نقوم بتصدير كل هذه المنتجات إلى دول إفريقيا وسط تيسيرات خاصة، في ضوء الاتفاقيات المتعلقة بالكوميسا.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن هناك أولويات للتبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا، وهذا الأمر من شأنه زيادة معدلات التصدير، وزيادة التجارة البينية بين الدول وبعضها، وإتاحة الفرص للتعاون المشترك بين التكتلات الإقليمية والدولية الكبرى.

دول القارة الأفريقية ثرواتها الطبيعية واعدة متنوعة في مصادرها مصادرها متنوعة كاتب صحفي

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