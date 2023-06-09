الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح 6 مساجد جديدة فى البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 6 مساجد جديدة بمراكز كفرالدوار ودمنهور وأبوحمص وأبوالمطامير وبدر بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

 وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الغربي كاشيك العرقوب بقرية كوم البركة بمركز كفرالدوار على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد  التوحيد بقرية الملكة المنشية الإبراهيمية التابعة لدائرة مركز دمنهور على مساحة 175 م2 وبتكلفة إجمالية 170 ألف جنيه، ومسجد الشهيد حمدي رباب- جواد حسنى التابعة لدائرة مركز أبوحمص على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد نورالإسلام، عزبة دياب، كوم الفرج التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 126 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد التقوى  صيدناوي  كوم الفرج- أبوالمطامير على مساحة 240 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد التقوى الجديد- قرية المعركة الرئيسية  بدر على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه.

تناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية " أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به ترفع الدرجات وتكفر الذنوب والسيئات.

والحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين بعيدا عن الرياء والسمعة، فالحاج يخرج من بيته مهاجرًا إلى ربه، تاركًا أهله، متواضعًا لمولاه، متنقلاً بين المشاعر المقدسة بقلب خاشع ولسان ذاكر، مقبلًا على ربه، يرجو رحمته، ويخشى عذابه.

أبو المطامير افتتاح مسجد الجهود الذاتية زارة الأوقاف مساجد جديدة مركز كفر الدوار مركز دمنهور

الأكثر قراءة

طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

بيان مهم من "الداخلية" بشأن سفر حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

دعم سياسى ومادى.. كيف حمى الرئيس السيسى القضية الفلسطينية وأوقف انتهاكات الاحتلال؟

مصرع طالبين سقطا بجرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

عقب ظهور قرش النمر.. أبرز المعلومات عن أشهر أنواع الأسماك المفترسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية