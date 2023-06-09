بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح 6 مساجد جديدة فى البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 6 مساجد جديدة بمراكز كفرالدوار ودمنهور وأبوحمص وأبوالمطامير وبدر بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الغربي كاشيك العرقوب بقرية كوم البركة بمركز كفرالدوار على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الملكة المنشية الإبراهيمية التابعة لدائرة مركز دمنهور على مساحة 175 م2 وبتكلفة إجمالية 170 ألف جنيه، ومسجد الشهيد حمدي رباب- جواد حسنى التابعة لدائرة مركز أبوحمص على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد نورالإسلام، عزبة دياب، كوم الفرج التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 126 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد التقوى صيدناوي كوم الفرج- أبوالمطامير على مساحة 240 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد التقوى الجديد- قرية المعركة الرئيسية بدر على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه.

تناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية " أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به ترفع الدرجات وتكفر الذنوب والسيئات.

والحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين بعيدا عن الرياء والسمعة، فالحاج يخرج من بيته مهاجرًا إلى ربه، تاركًا أهله، متواضعًا لمولاه، متنقلاً بين المشاعر المقدسة بقلب خاشع ولسان ذاكر، مقبلًا على ربه، يرجو رحمته، ويخشى عذابه.