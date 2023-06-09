هشام عبدالعزيز: الله جعل فى حج بيته غفرانًا للذنوب ونيل المرغوب

أدى الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور خالد صلاح، مدير أوقاف القاهرة، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق.

وقال “عبدالعزيز” في خطبته إن الدولة، أعظم دولة تمتلك مخزونًا أثريًا وتاريخيًا، في إطار دور الدولة المصرية في خدمة بيوت الله-عز وجل- وتطويرها وعمارتها مبنى ومعنى تمت اليوم إقامة أول صلاة جمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد تطويره.

وأضاف رئيس القطاع الديني، أن الله سبحانه وتعالى جعل في حج بيته، غفرانا للذنوب ونيل المرغوب، ودعا أحبابه لزيارة بيته الحرام فلبوا مسرعين، وفارقوا من أجل رضاه المال والبنين.

وأشار إلى أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به تُرفَع الدرجات، وتُكَفَّر الذنوب والسيئات، مستشهدًا بقول الحق سبحانه: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".

وأكد أن الحاج يخرج من بيته مهاجرًا إلى ربه، تاركًا أهله، متواضعًا لمولاه، متنقلًا بين المشاعر المقدسة بقلب خاشع، ولسان ذاكر، مقبلًا على ربه، يرجو رحمته.

وأكد أن الحجاج في حجِّهم يوم القيامة، حيث تجتمع الأعداد العظيمة في صعيد واحد، فيتذكر الناس زحام يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

IMG-20230609-WA0135

IMG-20230609-WA0114

IMG-20230609-WA0136