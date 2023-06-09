برعاية أمريكية.. السعودية تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى السودان

أكدت الخارجية السعودية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقًا لفضائية سكاي نيوز اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم.

وسيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.