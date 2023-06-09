الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالبين سقطا بجرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي طالبان مصرعهما بقرية كفر السوالمية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر سقوط جرار زراعي كانا يستقلانه في ترعة. 

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين بالصف الثالث التانوي الفني بالشهداء ومقيمين قرية كفر السوالمية في ترعة على الطريق المؤدي للقرية، وفشل محاولات إنقاذهما ولقيا مصرعهما في الحال، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء لموقع الحادث بقيادة المقدم مصطفى داود، رئيس المباحث، وتبين مصرع طالبين هما «م، أ، ذ، ع، أ» يبلغ من العمر 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي الفني، والثاني يدعى "ز، م، ع، أ" يبلغ من العمر 18 عاما، ومقيد بالصف الثالث الثانوي الفني، مقيمان قرية كفر السوالمية التابعة لذات المركز، وذلك عقب سقوطهما بترعة أثناء استقلالهما جرارا زراعيا. 

وبسؤال والد أحد الطالبين وعم الآخر، أكدا أن الوفاه بسبب انهيار حافة الترعة أثناء سيرهما بجرار زراعي، ما أدى إلى سقوطهما بها ومصرعهما، ونفيا تماما الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات استخراج تصاريح الإجراءات القانونية بمحافظة المنوفية لقوا مصرعهم مأمور مركز شرطة

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