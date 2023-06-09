الرئيس يتصدر الترند.. إشادات واسعة بدور مصر خلال رئاسة الكوميسا

تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الترند، اليوم، بعد الإشادات الواسعة بالدور الذي لعبته مصر في دعم ودفع العمل والتنمية في قارة إفريقيا، وأوضحته كلمة الرئيس السيسي، أمس، بالجلسة الافتتاحية لتجمع الكوميسا.

ملخص كلمة الرئيس السيسى أمام الكوميسا

وأوضحت كلمة الرئيس السيسي أبرز الإنجازات على مدار رئاسة مصر دول شرق وجنوب إفريقيا “كوميسا” عبر العامين الماضيين، من خلال التنمية الاقتصادية ومجال التصنيع الدوائي، ومشروعات نفذتها مصر في القارة السمراء، وتأكيد دور السلم والأمان في تحقيق مزيد من التنمية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، تركيز مصرعلى قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، داعيا الأمانة العامة لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات.

كما أوضح اهتمام مصر الكبير لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"الساداك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركـــة التبادل التجاري فيما بينها.

وركز الرئيس السيسي، من خلال سطور لخصت مجهود عامين، حرص مصر على إقامة مشروعات تنموية بالقارة الإفريقية، ضاربًا بمشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق في دولة تنزانيا مثلًا، قائلًا: "فهذا السد الذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ“٢.٥" جيجاوات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة".

وأشاد الخبراء الدوليون وأقلام الكتاب الصحفيين بكلمة الرئيس السيسي التي جاءت كافية وموافقة للدور الذي لعبته مصر من خلال رئاستها الكوميسا على مدار العامين، نرصدها من خلال السطور التالية:

أكرم القصاص: مصر تدعم التبادل التجارى الإفريقى بقوة

أكد الكاتب أكرم القصاص، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا، وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى.

وقال القصاص إن مشاركة مصر في تجمع جنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا" هو جزء في غاية الأهمية من استراتيجية مصرية استمرت على مدار 9 سنوات للشراكة والتعاون ودعم السلام، والتنمية، ودعم التبادل التجاري".

السفير محمد العرابى: مصر لها نهج خاص في التعامل إفريقيًا

من جانبه أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك جهدًا كبيرًا تقوم به الدبلوماسية الرئاسية، حيث إن مصر لها نهج خاص جدًا في التعامل مع الدول الإفريقية".

وأضاف "العرابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هذا النهج قائم على فكرة التنمية، سواء كان عن طريق الاستثمار أم بناء القدرات والبنية التحتية، أو المشاركة في التجمعات الاقتصادية الكبيرة مثل الكوميسا.

السفير أحمد حجاج: مصر ضربت مثالًا أمام دول الكوميسا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن تجمع الكوميسا، هو أكبر تجمع اقتصادي إفريقي، وشهد أعضاؤه تبادلات تجارية كبيرة، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين زيادة في الصادرات والواردات اللازمة للدولة المصرية في الصناعات مثل النحاس والمعادن الأخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ضربت المثل أمام الجميع، إذ لا توجد تنمية مستدامة دون سلام وحوار.

السفير محمد قدح: مصر قاطرة الكوميسا الفعلى

وعزز السفير الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لبرامج الكوميسا، دور مصر وتأثيره عبر القارة الإفريقية، قائلًا إن رئاسة مصر للكوميسا عبر العامين الماضيين كانت متميزة وجادة، وبها العديد من المبادرات.

وأضاف، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "دولة بحجم مصر تعد قاطرة للكوميسا بشكل طبيعي، لأن الاقتصاد المصري هو أكبر الاقتصاديات في الكوميسا".