الرئيس السيسى يدعو نظيره الموزمبيقى إلى زيارة مصر

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم، نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي على حفاوة وكرم الاستقبال.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لنظيره الموزمبيقي لزيارة مصر.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موزمبيق، في إطار جولته الإفريقية التي شملت زامبيا وأنجولا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.