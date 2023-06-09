بيان مهم من "الداخلية" بشأن سفر حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

كشف بيان صادر عن وزارة الداخلية عن أنه في إطار حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اعتباراً من 10/6/2023 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة، فقد قامت الوزارة باتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف التسهيل والتيسير عليهم منذ مغادرتهم البلاد وصولاً إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء المناسك.

وناشدت وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتي تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.