برلمانى: استضافة مصر الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات حظيت باهتمام دولى واسع

ثمن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، من جهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فى تنظيم استضافة مصر حدثا تكنولوجيا عالميا هاما، وهي الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23 فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أكثر من 700 خبير ومسؤول دولي من قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، مؤكدا أهمية استضافة مصر مثل هذه المؤتمرات التى تلعب دورا محوريا فى رسم السياسات المستقبلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وأشاد توفيق بالمشاركة الهامة لأعضاء لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ خلال فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الأربعة، وهى المشاركة التى أثرت المناقشات بشكل كبير خلال الجلسات المختلفة، لافتا إلى أن المناقشات تطرقت لعدة قضايا محورية، منها مستقبل تقنيات الاتصالات والشبكات والذكاء الاصطناعي وأهم الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة لكافة شعوب العالم.

وتابع توفيق بقوله إن المؤتمر أعطي فرصة للشركات المصرية الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا أن تقدم العديد من الحلول المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما عكس صورة إيجابية وثقة المجتمع الدولى فى ممثلى وشركات القطاع بمصر، وضرب مثلا بأحد شباب الصعيد من ذوي الهمم الذي عرض ابتكارا يهدف لتطويع أحدث التقنيات فى خدمة ذوى الهمم، وهو عبارة كرسي متحرك يمكن التحكم فيه من خلال جهاز صغير يوضع على الرأس، فضلا عن تطبيق قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمكن القطارات من اكتشاف أعطال الطريق قبلها بكيلو ونصف، ما يضمن الأمان الكامل في خطوط السير وتفادي المفاجآت، وغيرها من النماذج التي حظيت بإعجاب جميع رواد المعرض.

وأوضح أن ذلك المؤتمر يضيف للمكانة المرموقة التي حققتها البلاد خلال العقدين الأخيرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقفزة التي حققتها برامج التحول الرقمي بمعظم القطاعات في غضون السنوات الخمس الأخيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية، مطالبا باستمرار العمل علي هذا الشأن ومواكبة التطورات العالمية فيه، لكي تأخذ مصر مكانتها التى تستحقها بين دول العالم فى هذا المجال.