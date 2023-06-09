الموسيقار هانى شنودة: "قافلة السعادة" ممتعة وأتمنى أن أنهى بها حياتى (فيديو)

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه بداية من شهر يونيو الجاري أطلقنا "قافلة السعادة" بدعم من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة عدد من المطربين، للعزف في دور المسنين.

وأضاف الموسيقار الكبير، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن القافلة ممتعة جدًا، حيث إننا نتلقى السعادة من المسنين أكثر مما نسعدهم، معقبًا: "أتمنى أن أنهي بها حياتي".

- أشكر من رشحني لجائزة الدولة التقديرية

وأشار الموسيقار الكبير، إلى أنه لم يكن يحلم بالحصول على جائزة الدولة، معربًا عن سعادته بالحصول عليها، مردفًا: "أشكر من رشحني خاصة مكتبة الإسكندرية، ومن منحني جائزة الدولة التقديرية".

وعن أسباب نجاح ألحانه واستمرارها حتى الآن، قال: "ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب"، لافتًا إلى أنه يواجه نفسه مئات المرات قبل نشر أي عمل جديد.