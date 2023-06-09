نصائح تساعدك في التعامل مع طفلك الغاضب

يعاني الكثير من الآباء والأمهات من أطفالهم الذين يسرعون في الغضب، خصوصاً في بداية المراحل العمرية، وعندما يتعرض الطفل لمجادلات الأسرة، يصدر منه سلوكيات سيئة ومزعجة. وتبحث الأمهات عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل عند الغضب وتغيير هذا السلوك السيئ في شخصية الطفل.

وترصد لكم "الدستور" في السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعدك في التعامل مع طفلك الغاضب.

وفي هذا السياق؛ قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، إن سلوك الغضب من ضمن السلوكيات والمشاعر السلبية التي يعاني منها الكثير من الأطفال في سنوات العمر الأولى، حيث يبلغ الطفل في تلك المرحلة 5 سنوات. وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تكوين هذا السلوك لدى الطفل.

وأضافت ريهام عبد الرحمن، خلال حديثها لـ "الدستور"، أن سلوك الغضب عند الطفل يمكن أن يكون ناتجًا بسبب العوامل الوراثية أو البيولوجية، بمعنى أن يكون الطفل قد اكتسب هذا السلوك بالوراثة من الأب أو الأم. والسبب الآخر هو طرق تعامل الأهل مع الطفل في هذه المرحلة العمرية، حيث يمكن أن تؤثر في سلوكه من خلال استفزازه أو التدليل الزائد أو القسوة والعنف على الطفل.

وأكدت أن هناك نصائح يجب على الآباء اتباعها لتغيير سلوك الطفل العصبي، ومن هذه النصائح: الجلوس بجانب الطفل حتى يهدأ، ومراعاة مشاعره، واحتواءه من قبل الأب أو الأم، ويمكن للطفل تفريغ طاقته وغضبه في بعض الأنشطة المفيدة التي تساعده على التخلص من شحنة الغضب. كما يجب على الآباء إبعاد الطفل عن مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب الإفتراضية التي تؤثر سلبًا على خلايا الطفل الإبداعية، والتي تزيد من توتره وعصبيته بشكل زائد.