الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الخارجية» تستقبل الشباب المشاركين فى برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية (صور)

المشاركون في منحة
المشاركون في منحة ناصر الدولية

استضاف قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية بمقر وزارة الخارجية المتدربين الشباب المشاركين في النسخة الرابعة من برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، وذلك خلال الفترة من 30 مايو الماضي إلى 17 يونيو الجاري بالقاهرة. 

وبلغ عدد المشاركين نحو 150 مشاركًا من مختلف دول العالم، لاسيما من دول عدم الانحياز، ومن بينهم شباب من رواد الأعمال والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وعدد من صناع القرار الشباب من هذه الدول.

يوم تدريب داخل وزارة الخارجية

وتضمن يوم التدريب بوزارة الخارجية مجموعة من المحاضرات التي استعرضت عددًا من الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية المصرية والتطورات على الساحة الدولية، حيث شهد اليوم محاضرة تطرق خلالها السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إلى دور حركة عدم الانحياز وتاريخها ودور مصر الريادي في تأسيسها، فضلاً عن فتح حوار موسع مع الشباب المتدربين حول عدد من القضايا الدولية الهامة ومنها تعاون الجنوب - جنوب والأمن الدولي وأمن الطاقة والغذاء والتنمية المستدامة وغيرها.

من جانبه، استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في محاضرته أبرز إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبادرات المصرية، ومن بينها مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP وهي المبادرة التي تتناول العلاقة بين تغير المناخ واستدامة السلام.

 واستعرض السفير محمد جابر أبوالوفا، نائب مساعد الوزير لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، الجهود المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتمكين الشباب وبناء القدرات، متطرقاً إلى الدور المهم الذي تقوم به مصر على الساحة الإفريقية للنهوض بالقارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 للتنمية، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الافريقية ومنها طريق القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

الخارجية منحة ناصر وزارة الشباب والرياضة شباب عدم الانحياز حركة عدم الانحياز

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