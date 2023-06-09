صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 4 ملايين و118 ألفًا و871 طنًا من المنتجات الزراعية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023 بزيادة قدرها 606 آلاف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و569 طنًا.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه الوزير من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و845 ألفًا و989 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 786 ألفًا و468 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألفًا و729 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألفًا و169 طنًا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألفًا و791 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من العنب على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 ألفًا و556 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 43 ألفًا و528 طنًا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفًا و116 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفًا و662 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9478 طنًا، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3520 طنًا.