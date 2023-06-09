الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس موزمبيق: نرحب بزيارة الرئيس السيسى ونشكر مصر على ثقتها فى قدراتنا

رئيس موزمبيق فيليب
رئيس موزمبيق فيليب نيوسي

رحّب رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، موجهًا الشكر إلى مصر على ثقتها في قدرات بلاده.

وقال نيوسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، اليوم الجمعة: "عقدت جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي ناقشنا خلالها الموقفين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "أرحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مابوتو، ونشكر مصر على ثقتها في قدراتنا".

الرئيس السيسى يصل موزمبيق

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم، إلى دولة موزمبيق، آخر محطات جولته الإفريقية، التي زار خلالها دولتيّ أنجولا وزامبيا.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ترصد وصول الرئيس السيسي إلى دولة موزمبيق، قادمًا من زامبيا، عقب مشاركته في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق، والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا).

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