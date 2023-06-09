دعم سياسى ومادى.. كيف حمى الرئيس السيسى القضية الفلسطينية وأوقف انتهاكات الاحتلال؟

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، وهو يعطي اهتماما كبيرا لقضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، وعمل على تهدئة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

كما كان للرئيس السيسي دور كبير في إنهاء الحروب المتتالية علي قطاع غزة، إذ نجح لأكثر من مرة في وقف الحرب وإبرام هدنة بين إسرائيل والفصائل، هذا بجانب الدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في اليوم الأول وكلمته الأولى بعد توليه رئاسة الدولة المصرية في الثالث من يونيو عام 2014، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وقال نصا "من أراد أن يكافح الإرهاب عليه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

- مصر تاريخيًا داعم أساسى للقضية الفلسطينية

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الموقف أصبح منهج عمل واضح من قبل القيادة المصرية، وتابع: صحيح أن مصر تاريخيا داعم أساسي للقضية الفلسطينية، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، ولكن الجديد هو حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية".

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أنه عند تعرضت فلسطين وخاصة قطاع غزة لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي، كانت التوجيهات الرئاسية تصدر بشكل سريع بضرورة وقف العدوان على شعبنا، وفي حرب مايو عام 2021 ورغم وجود الرئيس السيسي في فرنسا، إلا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في ذهنه وتحدث في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي بضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وذهب إلى أكثر من ذلك بالإعلان عن التبرع بنصف مليار دولار للمساهمة في بناء قطاع غزة، وأعطى تعليمات للجهات التنفيذية في القاهرة للبدء فورا بالبدء في البناء وإصلاح الطرق في قطاع غزة، حيث تم بالفعل بناء ثلاث تجمعات ورصف طريق داخل قطاع غزة ولازالت طواقم العمل تعمل في قطاع غزة.

وأكد الرقب أن الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية تلقى تقديرا كبيرا من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه خلال أيام سنشهد قرارات مصرية عديدة تدعم صمود الشعب الفلسطيني في عدة مجالات، مختتما تصريحاته قائلا: "حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا وقيادة".

الحرازين: مصر حاضرة فى كل مناسبة ووقت لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى

وفي السياق ذاته، قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، الدور المصري حاضر وقوي بالقضية الفلسطينية حيث تعد مصر شريكا في القضية على مدار التاريخ ولذلك نجد مصر حاضرة في كل مناسبة ووقت لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، على عدة مسارات متوازية لإدراك مصر بطبيعة هذا الاحتلال ومخططاته التي لم تقتصر على احتلال الأرض الفلسطينية فقط بل لديه أيديولوجية تتمثل بحلم دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات.

وتابع الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، هنا تأتى حكمة وحنكة القيادة المصرية ولذلك نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك منبرا دوليا أو إقليميا أو محليا إلا وتكون القضية الفلسطينية حاضرة داعيا إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني ومن هذا المنطلق عمل الرئيس السيسي على أكثر من مسار لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته.

- تنسيق عال ومشترك فى المواقف بين الرئيسين السيسى وأبومازن

وأضاف: فعلى المسار السياسي هناك تنسيق عال ومشترك فى المواقف بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازن باتجاه كافة القضايا وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والدور الدبلوماسي والسياسي النشط الذى تقوم به القيادة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي من خلال اللقاءات التي يجريها مع القادة على مستوى العالم والإقليم وخاصة إفريقيا والعرب والتعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والدول الكبرى والحراك الذى يجرى مع مجموعة ميونخ لذلك هناك حراك سياسي تقوده مصر بهذا الاتجاه.

وتابع الحرازين "هناك جانب آخر، اللقاءات التي تجرى بين رؤساء وزراء البلدين بتوجيهات رئاسية والاتفاقيات التي وقعت، أي أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي بقضية مصر والعرب.

- دور مصرى فعال فى إنهاء الانقسام

وحول الوضع الداخلي، قال الحرازين كانت توجيهات الرئيس السيسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وعلى المسار الإغاثي والإنساني وإعادة الإعمار فمبادرة الرئيس السيسي التي أعلنها بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بقطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار والتي شارفت على الانتهاء يمثل حالة من العطاء والمشاركة والدور المصري فى مساعدة الأشقاء وهذا أمر كبير يعد للرئيس السيسي ودور عظيم بالإضافة إلى قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية وفتح المعابر وما تقدمه مصر من خدمات تعليمية وعلاجية للفلسطينيين.

- صورة الرئيس السيسى رفعت بالأراضى الفلسطينية تقديرًا لدوره فى دعم الشعب والقضية

ولفت الحرازين إلى رفع صورة الرئيس السيسي بالأراضي الفلسطينية تقديرا واعتزازا بدوره فى مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولذلك عندما يتعرض الشعب الفلسطيني لأي جريمة أو عدوان أو حرب نجد مصر بكل مؤسساتها تتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني سواء بالعمل على وقف العدوان أو الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية القاتلة وبالعمل على المستوى السياسي مع كل المؤسسات الإقليمية والدولية لوقف هذه الجرائم من خلال الأجهزة السيادية والسياسية التي تتحرك بكل الاتجاهات وتقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الحرازين أن المكانة الدولية والإقليمية التي تتمتع بها مصر في عهد الرئيس السيسي منحها قدرة كبيرة على التأثير فى مجريات الأمور بالمنطقة والعالم، ولذلك أصبح ينظر إليها بأنها هي الدولة القادرة على لعب أي دور فى تهدئة أي نزاعات أو صراعات بالمنطقة، وهى الدولة ذات التأثير الكبير على القضية الفلسطينية، وهذا أعطى مصر مساحة كبرى للعمل على الحفاظ على القضية وتوفير الدعم اللازم لها.