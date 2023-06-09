عقب ظهور قرش النمر.. أبرز المعلومات عن أشهر أنواع الأسماك المفترسة

تعتبر أسماك القرش من الأسماك المفترسة التي تظهر بين الحين والآخر في بحار مختلف الدول، ويعد سمك القرش من أخطر أنواع الأسماك من ناحية بالعدوانية والشراسة والأكثر جرأة في مهاجمة الإنسان.

وبالتزامن مع بداية فصل الصيف وذهاب الملايين لقضاء أوقاتهم بالبحار، ازداد البحث عن أنواع أسماك القرش الموجودة في البحار ومدى خطورتها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن أشهر أنواع سمك القرش.

- أنواع سمك القرش حوال العالم

هناك ما يقرب من 400 نوع من أسماك القرش، بحسب ما أعلن موقع "world fish center"، ومن بين الـ 400 نوع هناك 30 نوعا فقط تمثل خطورة على الإنسان كونها أكثر وحشية وعدوانية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور 5 أنواع أسماك مفترسة الأكثر انتشارًا وهى:

1- قرش النمر:

جلده يشبه خطوط جلد النمر التي تزين جسده، ويصل طوله إلى 18 قدمًا ووزنه إلى 2000 رطل، كما يفقد القرش النمر هذه الخطوط بعد بلوغه سن الرشد، وتستطيع أن تلد ما بين 30 إلى 35 جنينا.

2- المطرقة العظمى:

يعتبر قرش المطرقة من أخطر أنواع السمك، وهناك عشرة أنواع مختلفة من سلالاته، وتصنف على أنها مهددة بالانقراض، وهي تتغذى على الحبار والقشريات، وتلد سمكة المطرقة كل عامين من 6 لـ42 جنينا في المرة الواحدة.

3- القرش الحريرى:

يطلق عليها اسم أسماك القرش الحريرية بسبب مظهرها الحريري بشكل بشرتها، فهى ذات أجسام طويلة ونحيفة، ويبلغ متوسط طولها 12 قدمًا، وهى ضمن الأسماك المهددة بالانقراض، ومتوسط عمرها حوالي 22 سنة، كما تنجب من 15 إلى 20 جنينا في المرة الواحدة.

4- القرش الأبيض العظيم:

هو أكبر أنواع أسماك القرش المفترسة في المحيط، حيث يبلغ طوله حوالي 20 قدمًا ويصل وزنه إلى 6600 رطل، ويعرف عنه أسنانه الكبيرة والحادة، حيث يصل حجم كل سن إلى 6.6 بوصة، ويستطيع تمييز رائحة الدم عن بعد 3 أميال.

5- القرش الليموني:

سمك القرش الليموني هو الأكثر شهرة بأنواع سمك القرش في العالم، ويبلغ طول سمك القرش الليموني حوالي 11 قدما ووزنه حوالي 190 كيلوجراما، ويأتي الاسم بسبب الصبغيات البنية أو الصفراء على جلده.