متحدثة الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا

قالت إليزابيث ستكني، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية تعمل مع المملكة المتحدة؛ للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بسبب الدمار الذي تعرضت له جراء الحرب الروسية.

وأضافت "ستكني" خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرة إلى أن مؤتمر تعافي أوكرانيا هدفه جمع الحكومات والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية من أجل الاستثمار في أوكرانيا.

- الولايات المتحدة حريصة على إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا وتطويره

كما أكدت أن الولايات المتحدة حريصة على إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا وتطويره، وذلك من خلال الصناعات الجديدة والشركات التجارية.

وأوضحت أن الحرب الروسية في أوكرانيا قللت من قوة روسيا وتأثيرها، مضيفة، "بلا شك اليوم روسيا أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الغزو سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري".