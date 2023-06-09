دليل شامل لمساعدتك على فهم أهمية التغذية السليمة للأطفال في الصيف

يجلب الصيف مجموعة من المشكلات الصحية للناس وخاصة الأطفال مثل ضربة الشمس والجفاف والطفح الجلدي وعسر الهضم، ولكن أثناء البقاء في المنزل يمكن أن يساعد استخدام المراوح ومكيفات الهواء وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة والقابلة للتنفس على إبقاء الأطفال بصحة جيدة، ومن الضروري ضمان حصول الأطفال على ما يناسبهم التغذية للحفاظ على أجسامهم باردة، فمناعة الأطفال أقل مقارنة بالبالغين، ما يجعل من الضروري تزويدهم بشكل متوازن من الوجبات والمشروبات المغذية خلال فصل الصيف.

وقدمت صحيفة "Hindustan times" تقرير عن افضل الوجبات الغذائية التي يمكن تقديمها للأطفال خلال فصل الصيف، فبحسب خبير التغذية سليمان صافي: "الصيف هو وقت العطلات والمرح، ويستمتع الأطفال به ولكنهم يتعرقون كثيرًا ويشعرون بالتعب بسهولة لذلك للحفاظ على نشاط الأطفال وحمايتهم، وتلعب التغذية الصحيحة دورًا حيويًا.

و نوصي الوالدين بالحفاظ على رطوبة الأطفال بالكثير من السوائل أثناء التنقل والتي تشمل عصير الليمون، وعصير جوز الهند، وعصائر الفاكهة مثل عصير البطيخ وعصير قصب السكر وماء جوز الهند أيضًا، مع إضافة وجبات خفيفة صحية صغيرة متكررة تعمل بشكل جيد للحفاظ على توازن الطاقة والمغذيات، فالأطفال يفضلون المثلجات المنكهة بالفواكه المنزلية والزبادي المنكه بقطع الفاكهة، وهذه الوجبات آمنة ولذيذة ويجب الأخذ في الاعتبار أن الطفل الذي يتغذى جيدًا هو طفل سعيد وطفل يتمتع بصحة جيدة، وقد أوصى بما يلي:

مشروبات صحية:

للسيطرة على الجفاف والإنهاك الحراري في موجة الحر، من الضروري اتخاذ الاحتياطات، يعد تضمين المشروبات الصحية مثل العصائر أو مخفوق البروتين في النظام الغذائي للطفل، وهي طريقة ملائمة لزيادة تناول العناصر الغذائية، وتوفر العصائر التي تحتوي على الفواكه والخضروات الفيتامينات والمعادن الأساسية، بينما تساعد مخفوقات البروتين على نمو العضلات وإصلاحها، وهي مثالية للأطفال النشطين خلال فصل الصيف.

من المهم أن يختار الوالدين بعناية المشروبات الصحية لأن العديد منها يحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية المضافة، يجب اختيار المشروبات التي تحتوي على مكونات كاملة غنية بالعناصر الغذائية وسكريات مضافة منخفضة للحصول على أقصى قدر من الفوائد الغذائية.

الزبادي:

يقدم الزبادي مزيجًا قيمًا من البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة مفيدة تدعم الأمعاء الصحية ويصبح هذا مهمًا بشكل خاص في الصيف عندما قد يواجه الأطفال مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب التغيرات في روتينهم وعاداتهم الغذائية.

وتعمل البروبيوتيك كإضافة مفيدة لنظام الأكل لأي شخص لأنها يمكن أن تخفف من مشاكل مثل الإمساك والإسهال وضعف المناعة.

الفواكه الموسمية والحمضيات:

في فصل الصيف من الضروري دمج مجموعة متنوعة من الفاكهة الطازجة في وجبات الأطفال لتزويدهم بالفيتامينات والمعادن الحيوية، تعد الفواكه الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، مصادر ممتازة لفيتامين سي المعروف بخصائص تبريد البطن وفوائد إزالة السموم.

وتوفر الفواكه الموسمية مثل البطيخ والمانجو أيضًا ترطيبًا وخصائص طرد السموم وتعزيز صحة الجلد و المانجو على وجه الخصوص غني بالمعادن ومضادات الأكسدة، ويوفر طاقة فورية ويمنع التعب.

وشرب ماء الليمون يعزز المناعة ويحافظ على نضارة البشرة ويساعد في إزالة السموم وإضافة القليل من عصير الليمون إلى السلطة أو الماء يضيف لمسة منعشة.

الخضروات الورقية الخضراء:

تضمين الخضروات الورقية في النظام الغذائي الصيفي للطفل أمر حيوي لصحته وطاقته، تقدم الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف العديد من الفوائد الصحية فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن مع انخفاض السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لدعم صحة الأطفال وضمان حصولهم على العناصر الغذائية الأساسية، تمتلئ هذه الخضروات أيضًا بفيتامينات A وC وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمعادن الأخرى.

يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على شرب الماء بانتظام، حيث يساعد في الحفاظ على الترطيب ويمنع المشاكل المرتبطة بالحرارة مع تجنب المشروبات السكرية الموجود بها الصودا لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف بدلاً من ذلك، يوصى باختيار المشروبات المدعمة أو ماء جوز الهند.