الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ ينفذ 294 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب نقد، وقضيتي تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط 5 قضايا جرائم “هجرة غير شرعية – تزوير مستندات”، و2133 مخالفة مرورية متنوعة، و77 قضية، وتنفيذ 294 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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