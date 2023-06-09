أمن المنافذ ينفذ 294 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب نقد، وقضيتي تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط 5 قضايا جرائم “هجرة غير شرعية – تزوير مستندات”، و2133 مخالفة مرورية متنوعة، و77 قضية، وتنفيذ 294 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.