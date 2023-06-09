الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل زراعى فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

جثة
جثة

لقي عامل زراعي مصرعه في حادث تصادم باتجاه بوابة الخطاطبة، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت شرطة النجدة إخطارًا بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفى بالطريق الإقليمي باتجاه بوابة الخطاطبة، وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية انفجار إطار سيارة ربع نقل، قيادة عامل يبلغ من العمر 50 سنة، ما أدى لاصطدام السيارة بحاجز نيوجرسي، وأسفر الحادث عن مصرع المرافق له، عامل زراعي 30 سنة.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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