وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الأحد

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس ظهر الأحد مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهوري، لإعطائهم آخر التعليمات والتوجيهات لتنفيذها داخل اللجان لتحقيق الانضباط التام.

كما يشمل الاجتماع تنبيهات رؤساء اللجان بشأن توقيتات وكيفية فتح مظاريف الأسئلة وتوزيع النماذج الأربعة على طلاب كل اللجنة بما يضمن عدم تسليم نفس النموذج لطالبين متجاورين أو وراء بعضهما.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الاثنين ١٢ يونيو للمواد خارج المجموع و١٨ يونيو للمواد الأساسية للشعبتي الأدبي والعلمي.

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة على مستوي الجمهورية، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، بإن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

وتستعد لجان النظام والمراقبة، لتسليم لجان السير لرؤساء اللجان غدا السبت، لتكون في قبضة أمنية تحت حراسة رجال الشرطة.

ويتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

_ الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.