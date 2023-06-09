الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التنسيقية: الحوار الوطنى مهتم بالتعليم الفنى باعتباره أهم أسس التنمية

جريدة الدستور

قالت الدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يهتم جدًا بالتعليم الفني لأنه من أهم أسس التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرة إلى أن التنسيقية طرحت عددًا من التوصيات والتحديات على طاولة الحوار الوطني.

وأضافت حسني، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تلك التحديات تتمثل في: ماذا بعد شهادة التعليم الفني والمسار الذي ينتهجه خريج التعليم الفني؛ لأن هذا الأمر مشكلة كبيرة.

كما أشارت إلى أن بعض أوائل الجمهورية في التعليم الفني في شعب مهمة جدًا، مثل الإلكترونيات والكهرباء، يتجهون إلى معاهد التعليم الفني الصحي بعد التخرج من أجل ضمان فرصة عمل.

وأكدت: إن هدفنا هو أن نعبر عن هؤلاء الطلاب حتى لا نخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني، مضيفة: "طرحنا في نفس الصدد كيف تصبح ريادة الأعمال على مائدة التعليم الفني، وأن يكون لدينا مكون لريادة الأعمال في مختلف المدارس".

الحوار الوطنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التعليم الفنى التنمية الاقتصادية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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