الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل هناك خطة لخصخصة الأندية المصرية؟.. "الشباب والرياضة" تكشف الحقيقة

محمد الشاذلي المتحدث
محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل اقتراحات في مجلس النواب لخصخصة أندية الرياضة ورؤية وزارة الشباب بشأنها، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات الخاصة بالتمويل والاستثمار الخاص بالأندية.

 وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إن خصخصة أندية الرياضة أمر يعد كثير الصعوبة، لأن الأندية في مصر تختلف عن الأندية الأوروبية، كما أن الجمعية العمومية للأندية المصرية حصنت المبالغ المالية التي يتقدم لها، لضمان حقوق أصحاب الجمعية العمومية، مؤكدا أن اقتراحات مجلس النواب حاليًا تناقش كيفية جلب عوائد استثمارية تحقق للنادي أهدافه دون تحميل أعباء على ميزانية الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية “دي إم سي”، أنه ضمن الإطار التشريعي تم فتح باب للاستثمار وإنشاء شركات للأندية مثل النادي الأهلي الذي أنشأ 3 شركات لكرة القدم والاستاد والخدمات والسياحة وكل شركة معنية بأمر معين فيها، وذلك بخلاف شركات الأندية نفسها كنادي بيراميدز ووادي دجلة وفاركو.

وأوضح " الشاذلي"، أن المشروع  الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي أمام رئيس مجلس الوزراء يتم عرضه على مجلس النواب ومناقشته حاليًا لإقراره بتطوير الاستثمار في الأندية وإنشاء الشركات وتعظيم فكرة وجود الشركات داخل الأندية.

 

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