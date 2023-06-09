الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسكندرية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقات الصحفية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن حصول صحافة تعليم الإسكندرية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية والإعلام التربوي.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن حصول الإسكندرية على المركز الأول جمهوري فى مسابقة المجلة الإلكترونية للمرحلة الثانوية بفوز مدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية بنات بإدارة منتزه أول، وحصدت مدرسة بدر ثروت الابتدائية بإدارة شرق المركز الثاني جمهوري للمرحلة الابتدائية، وحصدت مدرسة الزهراء الإعدادية بإدارة وسط المركز الثاني جمهوري للمرحلة الإعدادية.

من جهة أخرى، حصد تعليم الإسكندرية المركز الأول جمهوري فى مسابقة التقرير الصحفي للمرحلة الثانوية بفوز مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة شرق، والمركز الخامس جمهوري بفوز مدرسة الشهيد حسام البهي الثانوية بنات بإدارة وسط.

وأضاف "أبوزيد" أنَّ تعليم الإسكندرية حصل على المركز الرابع جمهورى في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني للمرحلة الإعدادية بفوز مدرسة أحمد لطفي السيد الرسمية لغات بإدارة الجمرك، والمركز الرابع جمهوري للمرحلة الابتدائية بفوز مدرسة بدر المباركة الابتدائية بإدارة شرق، كما حصد تعليم الإسكندرية المركز الخامس جمهوري في مسابقة معرض صحف التربية الخاصة.

وقدَّم مدير المديرية التهنئة لجميع الفائزين، موجهًا الشكر لماجدة عبدالستار موجه عام الصحافة والإعلام التربوي وجميع موجهي الصحافة بالإدارات التعليمية على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات وأصدر تعليماته بتكريم جميع المراكز الفائزة والقائمين على الإشراف عليها.

التربية والتعليم الإسكندرية صحافة تعليم الإسكندرية المراكز الأولى مسابقة المجلة الإليكترونية

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