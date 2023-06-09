ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو فى المنزلة

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته كمية من البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات- كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلوجرام- بندقية آلية- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- مبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.