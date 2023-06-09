الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بجهينة فى سوهاج

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة جهينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 11 قطعة سلاح ناري و2 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 11 متهمًا "لأربعة منهم معلومات جنائية".

وتمكنت الجهود من ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

كما تمكنت من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ضم مُتهمَين "لهما معلومات جنائية"، ارتكبا 5 وقائع سرقة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 127 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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