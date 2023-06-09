الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى سيامته الكهنوتية.. أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس عزيز

الانبا انطونيوس
الانبا انطونيوس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بتذكار السيامة الكهنوتية الـ45 للأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.

◄من هو الأنبا أنطونيوس عزيز؟

والأنبا انطونيوس عزيز ولد بالمنيا في 9 فبراير 1955م  التحق بالإكليريكية الصغرى بطهطا عام 1965م  وحصل علي الثانوية العامة عام 1972م  ودرس الفلسفة واللاهوت بالمعهد الإكليريكي بالمعادي وسيم كاهنا في 9 يونيو 1978م بكاتدرائية يسوع الملك المنيا علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب متخذا اسم الأب أنطونيوس عزيز .

وعين راعي علي الكاتدرائية بالمنيا من 9/6 /1978- 18/11/1978 وراعي علي كنيسة ملكة السلام بالفكرية من 19/11/1978- 1/1/1979 وراعي الكاتدرائية مرة اخري مع رعية العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا من 2/1/1979- 15/9/1979 .

 وعمل كرئيس للمجلس الروحي الاكليريكي الابتدائي بالمنيا راعي مار مرقس بالمنيا من 12/9/1988- 7/6/1992م ومدرس للقانون الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمعادي . 

وفي 8 يونيو 1991م عمل في مجمع الكنائس الشرقية بروما ومعلم للقانون الكنسي للكنائس الشرقية في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما.

- اختياره أسقفا معاونا للبطريرك

 وفي 21 ديسمبر2002م  اختاره السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك ليكون الأسقف المعاون لغبطة البطريرك للإسكندرية وشئون المهجر وأسقفا فخريا لمريوط  وتمت سيامته الأسقفية يوم 13 فبراير 2003م علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني في كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية وفي 27 ديسمبر 2005م وقع الاختيار ليكون الأنبا أنطونيوس عزيز مطرانا لإيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم . 

وفي يوم الأحد الموافق 23 يناير 2006، تم تجليسه بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة خلفا لمثلث الرحمات الأنبا اندراوس سلامة علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة .

وقد مثل الأنبا انطونيوس عزيز الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين التي كتبت دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو2013م وتنحي عن إدارة ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف في 23 يناير 2017م ، وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مسئول عن الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية بروما ومدرس القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما في 31 يناير 2018م

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