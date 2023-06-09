وزارة الدفاع الأوكرانية: قتال عنيف على طول خط المواجهة فى مقاطعة دونيتسك

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني عن أن هناك قتالا عنيفا على طول خط المواجهة في مقاطعة دونيتسك، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

ودعا القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إلى إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر من الحدود الإدارية لدونباس وتحرير أوكرانيا كلها لاحقا.

وقال بوشيلين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، الخميس: "إن تحرير أراضي المناطق الروسية الجديدة ضمن حدودها الإدارية لم يعد كافيا، لأنه في هذه الحالة سيستمر إطلاق النار مع الأعمال التخريبية من قِبل كييف".

وأضاف: "نتعامل للأسف مع النظام الأوكراني الدمية، والغرب بمجمله لا يحتاج أوكرانيا الحرة والمزدهرة"، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد في مثل هذه الحالة هو إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر وبعد ذلك تحرير أوكرانيا بأكملها.

وتابع أن الوضع الحالي لن ينتهي قبل تحرير أوكرانيا بأكملها دون خيارات أخرى، مثل إعطاء منطقة ما لبولندا ومنطقة أخرى لرومانيا ومنطقة ثالثة للمجر.