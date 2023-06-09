الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزارة الدفاع الأوكرانية: قتال عنيف على طول خط المواجهة فى مقاطعة دونيتسك

جريدة الدستور

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني عن أن هناك قتالا عنيفا على طول خط المواجهة في مقاطعة دونيتسك، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

ودعا القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إلى إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر من الحدود الإدارية لدونباس وتحرير أوكرانيا كلها لاحقا.

وقال بوشيلين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، الخميس: "إن تحرير أراضي المناطق الروسية الجديدة ضمن حدودها الإدارية لم يعد كافيا، لأنه في هذه الحالة سيستمر إطلاق النار مع الأعمال التخريبية من قِبل كييف".

وأضاف: "نتعامل للأسف مع النظام الأوكراني الدمية، والغرب بمجمله لا يحتاج أوكرانيا الحرة والمزدهرة"، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد في مثل هذه الحالة هو إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر وبعد ذلك تحرير أوكرانيا بأكملها.

وتابع أن الوضع الحالي لن ينتهي قبل تحرير أوكرانيا بأكملها دون خيارات أخرى، مثل إعطاء منطقة ما لبولندا ومنطقة أخرى لرومانيا ومنطقة ثالثة للمجر.

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين