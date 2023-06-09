ضبط 16 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية استهدفت دوائر (مراكز شرطة "كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- قسمى شرطة "أول وثان أسوان").

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (16) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش– 2 طبنجة- 8 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 5 خزينة متنوعة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية" ).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (16) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 30 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (21 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (819) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.