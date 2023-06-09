الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

صيام
صيام

أيام قليلة تفصلنا عن شهر ذي الحجة، ويكثر التساؤل حول موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 عبر جوجل، حيث سيتبقى نحو 10 يومًا، فهو سيكون أول 9 أيام من شهر ذي الحجة، علمًا بأن الأيام ليس فرضًا على المسلمين صيامها، ولكنها سُنّة مؤكدة عن الرسول “صلى الله عليه وسلم”، لذلك يجب على كل شخص مسلم لا يقوم بمناسك الحج بصيام العشر من شهر ذي الحجة، لما يكون لها من فضائل.

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023.

صيام العشر من ذي الحجة 

ويبدأ صيام العشر من شهر ذي الحجة، في يوم الإثنين الموافق 19 من يونيو 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو، أي اليوم الذي سيوافق هجريًا من (1 من ذي الحجة إلى يوم 9 من ذو الحجة 1444 هجرية)، ويتاح للمسلم صيام التسع أيام، أو يقوم بصيام يوم عرفة فقط، وذلك وفق مقدرة المسلم، ومن المتوقع طبق الحسابات الفلكية أن سيكون يوم عرفة هو الثلاثاء 27 من يونيو 2023.

كم يوم صيام العشر من ذي الحجة

وحول كم يوم على صيام العشر من ذي الحجة فسيكون 9 أيام (وسوف يستمر من يوم الإثنين الموافق 19 من يونيو 2023 إلى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023)، ويستحب أن يقوم المسلمين بالتهليل والتكبير، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وهو الذي سوف يكون طبقًا للحسابات الفلكية في يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، وسوف يستمر لمدة 4 أيام.

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وهناك حديث عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) رواه “ابن عباس رضي الله عنهما”: 

  • « أن النبي عليه أفضل “الصلاة والسلام” قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى عز وجل من هذه الأيام (أيام العشر من ذي الحجة)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟.. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ» رواه البخاري.
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