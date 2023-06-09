سقوط عصابة تخصصت في النصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.