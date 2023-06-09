الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يجرى جراحة خطيرة.. تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هانى عقب تعرضه لحادث

الفنان أحمد هاني
الفنان أحمد هاني

تعرض الفنان أحمد هاني لحادث سير مأساوي خلال الساعات الماضية، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى الجزيرة.

وعلم “الدستور” أن “هاني” يرقد في العناية المركزة، ومن المنتظر أن يجري جراحة خطيرة خلال الدقائق المقبلة.

وطلب الفنان محمد يونس الدعاء للفنان أحمد هاني من قبل جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلًا: “أرجو الدعاء لزميلنا أحمد هاني”.

وكتب في منشور عبر حسابه: "تعرض صباح اليوم لحادث سيارة صعب جدًا، وهو الآن في الرعاية المركزة بمستشفى الجزيرة بفيصل".

يشار إلى أن الفنان أحمد هاني هو ممثل مصري تخرج في قسم التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وآخر أعماله كان مشاركته في مسلسل في يوم وليلة مع الفنان أحمد رزق.

أحمد هاني أحمد هاني لحادث سير مأساوي الفنان أحمد هاني تعرض الفنان أحمد هاني لحادث سير طريق الدائري

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