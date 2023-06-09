تفاصيل اكتشاف بئر مياه أثري تحت الأرض بالسيدة عائشة

كشف الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، تفاصيل اكتشاف بئر أثري تحت الأرض بمنطقة السيدة عائشة، مؤكدا أن منطقة سور مجرى العيون والسيدة عائشة لم تشهد تطوير منذ حوالي 200 عام، في الوقت الذي شهدت فيه تكدس سكاني وتعديات على المواقع الأثرية بشكل كبير.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة أزالت بعض التعديات من هذة المنطقة مثل منطقة الدباغة، وتطوير مسار مجرى العيون، واستكمالا للتطوير فإن الدولة تقوم بتطوير ميدان السيدة عائشة، سواء المسجد او المنطقة المحيطة به.

وأوضح أن تطوير منطقة السيدة عائشة يسمح بسيولة مرورية أكبر، ومساحات خضراء أكبر، وإزالة التعديات السكانية، مشيرا إلى أنه أثناء الازالة تم العثور على مبنى حجري كبير، والعثور فيه على حجر فرعوني قديم وعليه خرطوش ملكي وهو تحت الدراسة الآن.

وتابع: "سيتم دراسة ذلك البناء المعماري المعثور عليه، للتأكد من ماهيته هل كان محموعة من الأنفاق، أو صهريج لتجميع المياه، وذلك لارتفاع تلك المنطقة نسبيا عن الأرض، ولكن مازال الخبراء يعملون عليه للتأكد من تفاصيله بشكل أكبر".