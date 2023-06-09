الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل اكتشاف بئر مياه أثري تحت الأرض بالسيدة عائشة

اكتشاف بئر مياه أثري
اكتشاف بئر مياه أثري تحت الأرض

كشف الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، تفاصيل اكتشاف بئر أثري تحت الأرض بمنطقة السيدة عائشة، مؤكدا أن منطقة سور مجرى العيون والسيدة عائشة لم تشهد تطوير منذ حوالي 200 عام، في الوقت الذي شهدت فيه تكدس سكاني وتعديات على المواقع الأثرية بشكل كبير.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة أزالت بعض التعديات من هذة المنطقة مثل منطقة الدباغة، وتطوير مسار مجرى العيون، واستكمالا للتطوير فإن الدولة تقوم بتطوير ميدان السيدة عائشة، سواء المسجد او المنطقة المحيطة به.

وأوضح أن تطوير منطقة السيدة عائشة يسمح بسيولة مرورية أكبر، ومساحات خضراء أكبر، وإزالة التعديات السكانية، مشيرا إلى أنه أثناء الازالة تم العثور على مبنى حجري كبير، والعثور فيه على حجر فرعوني قديم وعليه خرطوش ملكي وهو تحت الدراسة الآن.

وتابع: "سيتم دراسة ذلك البناء المعماري المعثور عليه، للتأكد من ماهيته هل كان محموعة من الأنفاق، أو صهريج لتجميع المياه، وذلك لارتفاع تلك المنطقة نسبيا عن الأرض، ولكن مازال الخبراء يعملون عليه للتأكد من تفاصيله بشكل أكبر".

السيدة عائشة بئر أثري أثر فرعوني سور مجرى العيون مصر

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين