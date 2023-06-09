في ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات لزيزي البدراوي ما بين الفن والحياة

تحل اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي التي دخلت عالم الفن منذ أن كانت طفلة، فاكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، وهي واحدة من فنانات الزمن القديم اللواتي تركن بصمة بأعمالهن.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاد زيزي بدراوي، نقدم لكم من خلال هذه السطور، أبرز المحطات في حياة زيزي بدراوي.

- محطات في حياة زيزي البدراوي

- ولدت زيزي بدراوي بالقاهرة عام 1944، واسمها الحقيقى فدوى جميل عبد الله البيطار.

- دخلت عالم السينما في عمر الـ 13 بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا.

- وأول أعمالها السينمائية عام 1957 فيلم "بور سعيد"، ومن هنا تم تغيير اسمها لزيزي حتى يكون اسم فني، واختاره لها المخرج حسن الإمام على اسم أبنته.

- وكان ثاني أعمالها فيلم عواطف الذي قدمته عام 1958، وشاركت بعدد من الاعمال أيضًا خلال تلك الفترة مثل فيلم السبع بنات، وفيلم شفيقة القبطية.

- واستطاعت زيزي أن تقدم عدد كبير من الأعمال الفنية خلال مشوارها، حيث شاركت في أكثر من 140 فيلماً أبرزهم: "امرأة على الهامش، البنات والصيف، السبع بنات، بين القصرين، امرأة على الهامش، عريس الهنا، شقة فى وسط البلد، حبك نار، على جنب يا اسطى، وواحد صحيح"، وكان آخر أعمالها مسلسل الركين والبيت والصقر شاهين ونقطة ضعف.

- تزوجت زيزي مرتين، الأولى كان من المخرج عادل صادق والذي تعرفت عليه خلال تصوير فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 واستمرت علاقتهم لمدة عام فقط ثم انفصلا، وبعدها تزوجت من المحامي توفيق عبد الجليل، واستمرت علاقتهم لمدة 17 عامًا ثم انفصلا، وعادت من جديد للمخرج عادل صادق ولكنها لم تستمر معه سوى 5 أشهر فقط، حيث فارقت الحياة.

-وتوفيت زيزي البدراوي عام 2014 بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.