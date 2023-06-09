الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقة المواطنين بـ"التوك التوك" في الظاهر

جريدة الدستور

تمكن ضباط مباحث الظاهر من ضبط 3 عاطلين ضمن تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "باستخدام مركبة "التوك التوك".

ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزتهم حقيبة بداخلها ( مبلغ مالى – هاتفى محمول "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "باستخدام مركبة "التوك التوك" المضبوطة.

كما أقروا بأن الهاتف من متحصلات واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان واتهموهم بالسرقة. 

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