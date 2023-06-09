الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

الاجهزه الأمنيه
الاجهزه الأمنيه

تمكن ضباط مباحث قصر النيل من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الذهب من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب ".

حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة. 

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