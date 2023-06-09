وزير الاتصالات يعلن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تنفذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتشمل أكثر من 1700 قرية، مشيرًا إلى أن استثمارات هذه المرحلة ستتخطى مخصصات المرحلة الأولى بقيمة 5.8 مليار جنيه.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة عازمة على استكمال مشروعات التحول الرقمي وتوصيل كابلات "الفايبر" الألياف الضوئية للمواطنين في القرى، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والإنترنت للمصريين بجودة عالية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 1700 قرية باستثمارات تتخطى 5.8 مليار جنيه، حيث يجري توصيل كابلات الفايبر الضوئية إلى 3.5 مليون منزل وتطوير شبكات الاتصالات، وإنشاء أكثر من 1000 برج للمحمول لتقوية الشبكات، وبناء القدرات البشرية وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ومحو الأمية الرقمية من خلال ورش تدريب وعمل بالقرى داخل النوادي ومراكز الشباب، وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن تم تطوير منظومة التدريب، ويجري تأهيل وتدريب نحو 250 ألف شاب وفق متطلبات السوق المحلية والإقليمية خلال العام المالي الجاري، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن اتاحة الخدمات الحكومية الميسرة للمواطنين من المنزل وعبر منصة مصر الرقمية سهلة وميسرة.