الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يعلن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تنفذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتشمل أكثر من 1700 قرية، مشيرًا إلى أن استثمارات هذه المرحلة ستتخطى مخصصات المرحلة الأولى بقيمة 5.8 مليار جنيه.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة عازمة على استكمال مشروعات التحول الرقمي وتوصيل كابلات "الفايبر" الألياف الضوئية للمواطنين في القرى، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والإنترنت للمصريين بجودة عالية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 1700 قرية باستثمارات تتخطى 5.8 مليار جنيه، حيث يجري توصيل كابلات الفايبر الضوئية إلى 3.5 مليون منزل وتطوير شبكات الاتصالات، وإنشاء أكثر من 1000 برج للمحمول لتقوية الشبكات، وبناء القدرات البشرية وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ومحو الأمية الرقمية من خلال ورش تدريب وعمل بالقرى داخل النوادي ومراكز الشباب، وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن تم تطوير منظومة التدريب، ويجري تأهيل وتدريب نحو 250 ألف شاب وفق متطلبات السوق المحلية والإقليمية خلال العام المالي الجاري، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن اتاحة الخدمات الحكومية الميسرة للمواطنين من المنزل وعبر منصة مصر الرقمية سهلة وميسرة.

الأكثر قراءة

مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. رصد 126 ألف شكوى مايو الماضى

سفير الاتحاد الأوروبى: مصر صنعت ثورة حقيقية فى المجال الجمركى

السفير الإيطالى بالقاهرة: لا ندخر جهدًا فى نقل خبراتنا إلى الجمارك المصرية

وزير التنمية المحلية: 296 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

"الزراعة" توفر أضاحى العيد بـ125 جنيهًا للجاموسى والبقرى.. و"الضأن" بـ155 جنيهًا

311.7 مليار دولار صادرات مصر خلال 10 سنوات.. وأرقام قياسية بإيرادات قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين