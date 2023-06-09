ضبط مستريح الاستثمار العقارى فى سوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مادية.. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال (الاستثمار العقاري) مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، تبيّن صحة الواقعة، وقيام (صاحب مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي على النحو المُشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 7 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.