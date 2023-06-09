الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تستمر لـ3 أيام.. الرئيس الفلسطيني يزور الصين الأسبوع المقبل

جريدة الدستور

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة دولية رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة 13إلي16 يونيو، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جي بينج.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة بلقاء نظيره الصيني شي جي بينج، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة، استقبالا رسميا واجتماعا ثنائيا بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس الفلسطيني، سيزور بكين بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينج.

 

الرئيس الفلسطيني الصين العلاقات الثنائية شي جي بينغ القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين