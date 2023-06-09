تستمر لـ3 أيام.. الرئيس الفلسطيني يزور الصين الأسبوع المقبل

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة دولية رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، في الفترة 13إلي16 يونيو، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جي بينج.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة بلقاء نظيره الصيني شي جي بينج، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة، استقبالا رسميا واجتماعا ثنائيا بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس الفلسطيني، سيزور بكين بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينج.