الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزيّ ساحل سليم والغنايم بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى إزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمركزيّ ساحل سليم والغنايم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 التي بدأت في 29 أبريل الماضي، وتنتهي في 14 يوليو المقبل على 3 مراحل.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أسيوط إنه تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي مملوكة للدولة بمركزي ساحل سليم والغنايم خلال يوم واحد على مساحة 790 متر مربع مباني و4 قيراط زراعة منها 5 حالات أملاك ري بساحل سليم على مساحة 67 متر مربع و15 حالة تعدٍ بمركز الغنايم لأراضي تابعة للري والزراعة وحالات تنظيم بمساحة 723 متر مربع و4 قيراط، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز الغنايم ونوابهم ومسؤولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي املاك الدولة إزالة التعديات علي أملاك الدولة الأراضي الزراعية الإجراءات القانونية التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المرحلة الثانية من الموجة 21

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