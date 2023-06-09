مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات فى ليبيا

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية.

وثمنت مصر استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وقال بيان وزارة الخارجية: "تدعو مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقًا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقًا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها".