1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط رجال المرور بالإدارة العامة 1936 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، و 552 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.