الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 219.4 مليار دولار صافي تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج صعودًا وهبوطًا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتطورت قيمة تحويلات المصريين على مدار الفترة بين عامي 2013/2014 و2021/ 2022، كما يلي: 

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.
• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.
• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.
• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.
• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.
• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.
• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

أما عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.
• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.
• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.
• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.
• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.
• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحويلات المصريين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء

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