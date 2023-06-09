الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد البدرى عن كلمة الرئيس بـ"الكوميسا": مصر صوت إفريقيا بالمحافل الدولية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشبوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بالقمة الـ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، عكست حرص مصر على تعميق الأواصر والروابط بين شعوب القارة من خلال تفعيل المبادرات و تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.

وأضاف النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دور مصر في تفعيل مبادئ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بين دول المجموعة، أسهم فى زيادة صادرات دول"الكوميسا" والعمل على إتاحة الفرصة لهم بالتوسع في حجم الإنتاج واستغلال كافة الموارد، بالإضافة إلي ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.

وتابع أن الدولة المصرية دائما كانت صوت القارة الإفريقية فى مختلف المحافل الدولية وفي مختلف الأوقات، وحملت على عاتقها حل مشاكلهم وتحدياتهم ومساندتهم، بما يسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها والتي هى أبسط حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلي حرصها على إنهاء أى صراعات فى المنطقة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإفريقي.

ونوه النائب محمد صلاح البدري إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي سلط الضوء فيها على الجهود التي بذلتها مصر خلال توليها قيادة تجمع الكوميسا، خاصة في قطاع البنية التحتية، والذي أكد تحديد الرؤية المصرية للأولويات الحتمية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الجنوب الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحررين البرلمانيين عضو لجنة الصحة عضو مجلس الشيوخ

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