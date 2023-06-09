الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تنظم ندوة لتوعية العاملات بـ"أضرار السمنة وأسس التغذية"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة، تحت عنوان "أضرار السمنة.. وأسس التغذية السليمة"، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حاضر فيها الدكتور معتز عبدالعزيز، استشارى التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، وعضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة.

صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعى المرأة العاملة بالوزارة، فى مختلف المجالات، موضحة أن الوحدة ستنظم ندوات توعوية للمرأة العاملة بالوزارة فى مختلف المجالات.

وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات تحت عنوان "أضرار السمنة


وأشارت الدكتورة هدى عبدالرحمن إلى أن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانًا من العاملات بمختلف جهات الوزارة، واللائى حرصن على حضور الندوة، وطرحن العديد من التساؤلات للمُحاضر حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، دون حدوث أضرار جانبية، متوجهة بالشكر للدكتور معتز عبدالعزيز، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.

وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات تحت عنوان "أضرار السمنة
وحده تكافؤ الفرص وزارة الإسكان ندوة التغذية العلاجية الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين