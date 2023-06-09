الرومانسية أساسية عند الحمل.. الرسائل الفلكية للأبراج في العلاقات العاطفية

يبحث العديد من الأشخاص عن الأبراج وما بها من رسائل وفقًا لبرجه.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" نرصد توقعات الأبراج من برج الحمل للحوت فيما يخص العلاقات العاطفية والحب.

برج الحمل: حان الوقت للتفكير في احتياجاتك وإعطاء الأولوية لها فوق الضغوط الخارجية. إذا كنت عازبًا ، فربما كنت تقارن نفسك بالآخرين أو تشعر بعدم كفاية لأنك لا تتناسب مع قوالب نمطية معينة للعلاقة، لذا حاول ألا تقارن نفسك بهم واتبع الرومانسية لو كنت تعيش في علاقة عاطفية.

برج الثور: قد تجد أن شريكك معجب بثقتك بنفسك واستقلاليتك التي لا تتزعزع، تقوي قدرتك على تأكيد احتياجاتك وحدودك دون المساس بقيمك روابطك، يضع هذا الاحترام المتبادل الأساس لشراكة صحية ومحبّة. إذا كنت أعزبًا ، فثق في أن الشخص المناسب سينجذب إلى نفسك الأصيلة، ولا تحتاج إلى قبول أي شيء أقل مما تستحقه.

برج الجوزاء: لديك فضول فطري وعطش للمعرفة، واليوم ستمتد هذه الطاقة الفكرية إلى حياتك الرومانسية، قد تنجذب إلى شخص يشاركك حبك للثقافة أو الفنون أو الأدب، انخرط في محادثات حول الكتب أو الأفلام أو الموسيقى ، واسمح لمصالحك المشتركة بتعميق الروابط بينكما.

برج السرطان : في علاقتك الحالية ، قد تجد أن توقعاتك لم تتحقق، قد يكون هناك نقص في الاتصال العاطفي أو مشاكل تسبب الاحتكاك بينك وبين شريكك، من المهم معالجة هذه المخاوف، لأن كبت المشاعر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإحباط. عبر عن مشاعرك وحاول إيجاد حل وسط يناسبكما.

برج الأسد : عندما تشرع في رحلة مهنية جديدة ، ستجد أن الحب والرومانسية يتداخلان مع تطلعاتك المهنية، مما يخلق جوًا حيويًا وعاطفيًا من حولك، وقد تجذب انتباه شخص مميز في مكان عملك، إذا كنت ملتزمًا، فإن نجاحك في حياتك المهنية سيشعل شرارة متجددة في حياتك العاطفية.

برج العذراء: وسوف تشعر بالحب المتجدد والتفاني تجاه بعضكما البعض. إذا كنت عازبًا ، فكن منفتحًا للتواصل الاجتماعي والتعرف على أشخاص جدد ، حيث قد يكون لدى الكون شخص مميز في المتجر من أجلك.

برج الميزان : قد تجد نفسك تنجذب بشكل لا يقاوم إلى شخص جديد. سيكون الانجذاب شديدًا ، وقد تتطاير الشرر عند التفاعل معهم. إنه وقت جميل لتخرج نفسك وتغتنم فرصة الحب. لا تتردد في القيام بالخطوة الأولى أو إظهار اهتمامك.

برج العقرب : من المحتمل أن تشارك أنت وشريكك المحادثات القلبية التي تعزز الرابطة انفتح على مشاعرك واستمع باهتمام لمشاعر شريكك، سيؤدي تبادل نقاط الضعف هذا إلى تعميق فهمك لبعضكما البعض وتقريبكما.

برج القوس: قد تنجذب بشكل لا يقاوم إلى تجارب جديدة مع اقتراب اليوم. إن رغبتك في الإثارة والحداثة في ذروتها، وستنتقل هذه الطاقة بلا شك إلى حياتك الرومانسية، إذا كنت في علاقة ملتزمة، فقد حان الوقت لإعادة إشعال نيران العاطفة واستكشاف مناطق مجهولة مع شريكك.

برج الجدي: قد تجد نفسك في أحلام اليقظة حول تكوين أسرة معًا، ومناقشة إمكانية توسيع عائلتك، خذ الوقت الكافي لإجراء محادثة صادقة مع شريكك حول آمالك وأحلامك في المستقبل.

برج الدلو: تريد التزامًا أكثر عمقًا واتصالًا عاطفيًا، في علاقة ملتزمة قد تحتاج إلى وضع حدود وضمان استثمار شريكك بالكامل، هذه الرغبة في التملك تنبع من مكان الحب والحاجة إلى الأمان.

برج الحوت: من المحتمل أن تواجه علاقة عميقة مع نفسك الداخلية، مما يؤدي إلى فهم أعمق لمشاعرك ورغباتك، سيؤثر هذا الوعي الروحي المكتشف حديثًا بشكل كبير على علاقاتك ويحولها إلى تجارب هادفة ومرضية.