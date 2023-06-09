الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

تصادم أتوبيس وسيارة
تصادم أتوبيس وسيارة نقل

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق «الفرافرة- الواحات البحرية» بنطاق محافظة الوادي الجديد، نتجت عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي. 

وحصلت "الدستور" على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 20 طريق «الفرافرة- الواحات البحرية» بالوادي الجديد، والذي راح ضحيته 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين أغلبهم من محافظة كفرالشيخ.

وتبين وفاة كل من محمود أحمد السيد، 20 عامًا، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 عامًا، محمد رمضان ناصف السقا 30 عاما.

فيما أصيب 26 آخرون وهم محمد خميس رمضان، 43 عاما من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد من طنطا 48 عاما، محمد محمد حمادة، كفر الشيخ 60 عاما، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي  40 عاما من كفر الشيخ، حسين على حسين كفر الشيخ 40 عاما، أحمد الأمير أحمد، 36 عاما من كفر الشيخ، محمدعبدالخالق أبوعجيلة 40 عاما من كفر الشيخ، محمد جمعة إبراهيم، 21 عاما من كفر الشيخ، نبيل البسيوني سعد 70 عاما، سليمان محمد السكري، 85 عاما من كفر الشيخ، سيد سعيد محمد 59 عاما، كفر الشيخ عبدالحميد محمد توفيق 33 عاما، كفر الشيخ، أحمد محمد راشد بدوى، 27 عاما من كفر الشيخ، رأفت شاكر حسن، 60 عاما من القاهرة، محمد بسيوني مرعي، 60 عاما من القاهرة، ندى محمد صالح، 12 عاما من كفر الشيخ، محمد صالح سالم، 42 عاما من كفر الشيخ، حسام إبراهيم بدراوي، 31 عاما من كفر الشيخ، بنداري بنداري عرفة الجندي، 72 عاما من كفر الشيخ، السيد محمد السيد حجاج، 43 عاما من كفر الشيخ، محمود عبدالحميد محمد، 29 عاما من كفر الشيخ، سناء محمد أحمد، 53 عاما من كفر الشيخ، حمادو محمد عبد الخالق، 5 أعوام من كفر الشيخ.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

أسماء المتوفيين والمصابين حادث تصادم أتوبيس الفرافرة - الواحات البحرية الوادي الجديد مستشفى الفرافرة المركزى

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