الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط من عقار تحت الإنشاء بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

سقط عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر. وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية خلال عمله، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر. 

 انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملًا خلال أداء عمله بعقار تحت الإنشاء، اختل توازنه وسقط من أعلى سلم العقار، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. 

 تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عامل رجال المباحث مديرية أمن الجيزة النيابة المختصة المستشفى العام

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